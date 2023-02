Golf | PGA Tour | Rahm in fuga verso il successo ed il numero 1 al Genesis Invitational

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Terzo giorno in archivio aled il leaderboard ci propone un “panorama” a cui in questo 2023 stiamo tornando ad abituarci: in testa, in, c’è lo spagnolo Jon. Nel mirino per lui ora c’è non solo la terza vittoria in poco più di un mese, ma anche il tanto ambito ritorno al primo posto dell’ordine di merito mondiale. Lo score direcita -15 ed arriva grazie ad un nuovo giro in 65 colpi, ottenuto grazie a sei birdie e nessun bogey. Una vera e propria masterclass la sua in un round in cui tanti protagonisti hanno trovato qualche difficoltà ed in cui lui ha invece trovato la forza per risalire una posizione e provare a staccare la concorrenza. Il più vicino inseguitore è infatti lo statunitense Max Homa, sempre in testa nei primi due giorni. In realtà in testa ci era rimasto ...