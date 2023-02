Giorgia Meloni domani a Kiev per vedere Zelensky

(Di domenica 19 febbraio 2023) La presidente del consigliosi recheràper incontrare il presidente ucraino Volodymyr. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, citando una fonte politica. Era noto cheintendesse recarsi in Ucraina prima dell’anniversario dell’invasione russa, il 24 febbraio. Era girata come possibile data martedì 21 febbraio. Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a margine di una riunione del G7 alla conferenza sulla sicurezza di Monaco e l’ha rassicurarlo sul sostegno dell’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Così oggi la premiersi ritrova in quella tenaglia in cui mai avrebbe voluto incappare, e cioè una crisi politica sulla giustizia. Proprio lei che, pur stimando Silvio Berlusconi, lo ...La domenica diinizia con la nuova puntata della sua nuova rubrica 'Gli appunti di'. Attraverso un video "in diretta" sui suoi social riferisce sugli "ultimi aggiornamenti e ...

Giorgia Meloni a testa in giù, l'assessore veneta Donazzan bacchetta il direttore della libreria Giunti: «Inac ilgazzettino.it

"Qualcuno l'ha uccisa". Il volantino choc dei centri sociali sulla Meloni ilGiornale.it

La festa di carnevale con «l'omicidio di Giorgia Meloni», la denuncia da FdI contro la serata degli studenti Open

“Messa in scena dell’omicidio di Meloni”. La locandina choc dei centri sociali Il Tempo

“Il Governo Meloni interviene sulla carenza di personale sanitario e sulle aggressioni nei Pronto Soccorso stanziando 200 milioni per le indennità dei medici impiegati nei reparti di emergenza/urgenza ...Caro bollette, l'annuncio di Meloni: “Sulle prossime ecco la riduzione del 34,2%, questo è il risultato della battaglia sul tetto europeo al prezzo del gas" ...