La Nazionale Italiana dia Cuneo 1 of 82 LE GARE Per il report sulla gara di A2 clicca qui SERIE A1 Non ha tradito le attese la prima tappa del Campionato di Serie A, andato in scena nel tardo pomeriggio ...Ricorda che quel 4 giugno del 1994, quando Troisi morì, lui era al Villaggio Olimpico per il saggio didella figlia. Per Arena, Troisi ' era una speranza per tutti quelli come ...

Ginnastica artistica, Asia D'Amato si emoziona: "È stato un periodo difficile, il piede fa ancora male. Non devo avere fretta" OA Sport

Ginnastica artistica, l'Italia domina il Luxembourg Open: Barzasi, Ferrari, Villa e Brugnami in grande spolvero OA Sport

Ginnastica artistica, la nazionale azzurra incanta il palazzetto di Cuneo Cuneodice.it

Ginnastica artistica: la Sampietrina Seveso e la Ginnastica Meda dominano il campionato di Serie C a Fermo Il Cittadino di Monza e Brianza

Ginnastica artistica: Villa e Corti trionfano in Lussemburgo con la nazionale junior Il Cittadino di Monza e Brianza

L’Italia ha dominato il Luxembourg Open, evento internazionale di ginnastica artistica andato in scena all’Hall Omnisport Belair di Lussemburgo. Chiara Barzasi ha vinto il concorso generale tra le sen ...Ginnastica artistica: la Sampietrina Seveso sul gradino più alto del podio La Sampietrina Seveso guidata dal tecnico Paolo Quarto ha presentato in pedana un meraviglioso gruppo di ragazzi che oltre a ...