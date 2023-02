Gianluca Grignani “perde sangue dal naso a Domenica In” | preoccupazione degli spettatori

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella puntata di oggi diIn Mara Venier ha ospitato. L’artista emiliano ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo 2023 e del bellissimo brano che ha portato in gara. Mentre il cantante parlava in studio, da casa molti telesi sono accorti di una strana macchia rossa alla base del suo. Qualcuno si è anche preoccupato e sui social ha pensato potesse essere. Guardando bene però sembra più un graffio.dal? #In pic.twitter.com/3jBSUfpphP — Co Cons (@Mac Cons87) February 19, 2023ha delsotto una narice…. #In — FraBram (@francescobramat) February 19, 2023 raga ma sta uscendo il ...

usciva sangue dal naso , non in maniera copiosa e abbondante, per fortuna, ma guardano bene le foto il problema si nota. Tuttavia per il cantante ciò non è stato assolutamente un ...A Domenica In Mara Venier ha chiesto acome sia possibile che lui non abbia vinto il premio della critica. Intervista a Domenica In,ha ripercorso la sua esperienza al Festival di Sanremo 23, parlando ...

Quando c’è di mezzo Gianluca Grignani allora lo spettacolo è assicurato. Basti vedere ciò che è successo al Festival di Sanremo 2023: ha interrotto l’esibizione per via di un problema tecnico, dando ...Grignani si è raccontato in una lunga intervista senza filtri ed in maniera schietta e sincera tra vita privata e soprattutto professionale ma sui socie un dettaglio del cantante non è passato ...