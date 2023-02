GF Vip | nella Casa scoppia la rissa | Luca e Ivana contro Matteo e Nikita

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ieri nottedel Grande Fratello Vip 7 èto un vero e proprio caos durante la festa di Carnevale che gli autori avevano organizzato per i ragazzi. Ad affrontarsi sono statiOnestini e Oriana MarzoliDiamante ePelizon. Tutto è cominciato per via dei primi che hanno deciso arbitrariamente di provocare, prendendo in giro la modella per il fatto che prende appunti (ha un problema neurologico relativo alla memoria) e il secondo accudandolo di non essere un uomo Alpha. GF Vip 7, le violente provocazioni diOnestini e Oriana Marzoli aDiamante ePelizon Durante la serata di Carnevale,Onestini ...