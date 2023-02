GF Vip | il pubblico tuona | chiesta una doppia uscita dalla Casa

(Di domenica 19 febbraio 2023) I fan del GF Vip hanno perso la pazienza con due gieffini:l’L’ingresso nellacome ospiti di Matteo Diamante e Martina Nasoni ha smosso le acque del GF Vip 7, come sperato da Alfonso Signorini. Dopo due settimane di reclusione nel loft di Cinecittà però ilsembra averne abbastanza e sui social in molti hanno iniziato a mormorare contro la loro presenza a Cinecittà. Una larga fetta di telespettatori ha infatti chiesto l’del Grande Fratello Vip dell’ex fidanzato di Nikita Pelizon e della vincitrice dell’ultimo GF Nip. “Ma perché non buttare fuori Matteo e Martina? E già che ci siamo anche Antonella e Nikita”, “Martina domani esciper ...

La coppia si è sposata nel 2018 nel loro ranch a New York e hanno avuto due figli , Alexander e un altro bambino, il cui nome non è mai stato reso. Tanto Richard quanto Alejandra sono sempre ...E tra le risate delin studio ha aggiunto: "Gli elementi ci sono tutti: nonna oggi assente ... Il motivo della partecipazione di Luciana è presto detto: la comica ha fatto chiamare quattro, ...

Gf Vip, Oriana la preferita del pubblico e Antonella rosica: Antonino ... Dire

"Grande Fratello Vip": Oriana è la preferita del pubblico, in sei in nomination TGCOM

Grande Fratello VIP, nessun eliminato nella puntata di giovedì 16 febbraio Sky Tg24

Oriana Marzoli inveisce contro un autore del GF Vip che le aveva ... Fanpage.it

Anticipazioni GF Vip 7, sbotta Daniele Dal Moro: ecco chi sarà eliminato ILSIPONTINO.NET

In queste ore Davide Donadei è stato protagonista di una simpatica gaffe. L'ex tronista è infatti scivolato e caduto.La VIP racconta di essere molto cresciuta in questi mesi, ma teme il giudizio del pubblico: “Spero abbiano visto i miei lati positivi” Continua in allegria il sabato sera dei nostri Vipponi, e in ...