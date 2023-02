Gf Vip 7 | una frase di Nicole Murgia manda Vittoria Deganello su tutte le furie | il suo sfogo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Alcune confidenze disu suo fratello Alessandro non sono andate affatto giù a. L’attrice romana, attualmente nella Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato dei tatuaggi del calciatore, raccontando poi dei suoi due nipotini. La Vippona però ha omesso di dire che presto sarà zia di un’altra bimba: Tutto tatuato. Braccia, gambe, schiena, tutto tatuato. Però ha la faccia da bonaccione. Vedi questo ragazzino tutto carino, ma tutto tutto tatuato. Ha 26 anni, sì ha due figli. Uno piccolino che ha 6 mesi e la femminuccia che ha 3 anni. Sì la Spal è in B, quest’anno sì. @canalevip ? suono originale – GOSSIP & TV ? Una “dimenticanza” che hato sulel’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. ...

I due si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratelloe fanno coppia fissa da ... 'Ecco quanto è costato l'anello' Sophie Codegoni, in casa sembra scoppiatabomba: 'Perché mi ...... davvero molto poco amata dall'ex gieffino in salsa. Tommaso Zorzi e il primo giorno di scuola ... ha voluto rassicurare Chiara Ferragni e Fedez per la scelta: 'State tranquilli, èbuona scuola&...

Oriana Marzoli inveisce contro un autore del GF Vip che le aveva ... Fanpage.it

Gf Vip, Oriana Marzoli a Martina Nasoni: «Sei una putt***a». La lite furiosa nella notte: cos'è accaduto leggo.it

GF VIP, Oriana contro Martina (ex di Daniele): ‘Sei una p***a’, cosa è successo dopo la festa di Carnevale Il Corriere della Città

Sondaggio televoto Gf vip 7 oggi 19 febbraio: Antonino Spinalbese ... Tag24

Grande Fratello Vip, lunedì 20 febbraio 2023 la nuova puntata: ospiti, sondaggi e anticipazioni Radio Roma

La Marzoli, che ha poi spiegato il motivo del suo pianto, ha dichiarato che si aspetta delle scuse ma medita di denunciare la coinquilina Le feste non sembrano affatto portare armonia nella Casa della ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip è scoppiata una furiosa lite tra Luca, Oriana e Matteo: ecco cos’è successo. Ieri sera, nella Casa del Gf Vip, i vipponi hanno festeggiato Carnevale. Per ...