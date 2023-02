Gf Vip 7 | Martina Nasoni a Oriana Marzoli | “La put*? La fai e pure troppo!” La venezuelana scoppia in lacrime

(Di domenica 19 febbraio 2023) Le feste non sembrano affatto portare armonia nella Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Basti pensare alla serata organizzata in occasione di San Valentino o al compleanno di Antonino Spinalbese che ha visto Antonella Fiordelisi contro gran parte dei suoi coinquilini. Ieri sera, durante la festa di Carnevale, èta invece una lite fra Matteo Diamante e Luca Onestini per un bicchiere lavato in modo approssimativo. La bagarre ha poi coinvolto anche, che era intervenuta nella discussione. L’ex fidanzato di Nikita Pelizon ha iniziato a discutere con l’influencer, rivolgendole delle frasi che sono risultate al limite del razzismo allo stesso Onestini. Successivamente lasi è scontrata anche con. ...

La litigata tra Matteo Diamante con Oriana Marzoli è stata un terremoto nella casa del GFe come se non bastasse poco dopo si è intromessaNasoni che ha detto una frase infelice alla spagnola. In tutto questo caos mancava giusto Antonella Fiordelisi . Dopo aver parlato con la ...Caos tra Oriana Marzoli eNasoni al GFAll'interno della casa del GF, come anticipato, sta salendo la tensione, forse anche in vista dell'ultimo periodo prima delle battute finali. ...

La Marzoli, che ha poi spiegato il motivo del suo pianto, ha dichiarato che si aspetta delle scuse ma medita di denunciare la coinquilina Le feste non sembrano affatto portare armonia nella Casa della ..."La puttan* la fai pure troppo", Martina Nasoni offende Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip: ecco come sono andate le cose.