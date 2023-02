GF Vip 7 | Luca Onestini deride Nikita Pelizon sulla sua malattia

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella notte tra sabato e domenica nella Casa del GF Vip 7, complici i fiumi di alcol versati in occasione della festa di Carnevale, molti inquilini hanno litigato tra loro. Tra questi,. Come sempre ha cominciato l’ex tronista di Uomini e Donne, prendendo in giro la modella triestina per via di una sua abitudine – quella di scriversi le cose – dovuta allaneurologica che ha e che le causa grandi problemi di memoria. Un atteggiamento, quello di, che ha fatto indignare il pubblico sui social. GF Vip 7, ladi: ecco succederà alla sua memoria Qualche giorno fa era stato Matteo Diamante, appena entrato nel GF Vip 7, a rivelare ad alcuni coinquilini che ...