Gf Vip 7 | il fratello di Giaele De Donà svela | “Bradford Beck arrabbiato con lei? No! Ha intenzione di farle una sorpresa perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nei giorni scorsi Matthias, ildiDe, è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. Il giovane ragazzo ha parlato di cosa è accaduto dopo ladi suo padre anella Casa del GrandeVip: Quando mio padre è entrato mia sorella ha capito che stava prendendo una piega forse sbagliata. Ancheha detto che fra di loro c’era comunque dell’affetto, sì parlo die Antonino, e comunque sia ha capito che le cose importanti che ha sono fuori. La loro relazione si basa sul non avere sentimenti verso altre persone. Successivamente, Matthias ha parlato di suo cognato Brad: Sì Brad lo conosco bene. Lui è una persona ...