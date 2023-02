George Ciupilan lontano dai social dopo il GFVip | rompe il silenzio VIDEO

(Di domenica 19 febbraio 2023)ile torna suiper annunciare che da domani sarà una settimana impegnativaè stato uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip più amato e sostenuto. La sua avventura nella Casa più spiata d’Italia si è conclusa pochissime settimane fa.nel corso della sua avventura è riuscito a raccontarsi in modo inedito rivelando il suo passato e l’infanzia difficilela separazione dei genitori. L’amatocontinua ad essere supportato e sostenuto da tantissimi fan che l’hanno seguito nelle sue prime due avventure televisive. In attesa di rivederlo nuovamente sul piccolo schermo,informa i fan di stare bene ma non ...

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione dal gioco ,è tornato a parlare del Grande Fratello Vip . Ospite a Casa Pipol, l'ex concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto un bilancio del suo ...Nella casa ha stretto un bel rapporto d'amicizia con, mentre con Daniele Dal Moro è scoccata una scintilla che nessuno pensava, vista anche la differenza d'età. I due si sono anche ...

George Ciupilan dice la sua sull'avvicinamento di Nikita Pelizon a Luca Onestini al Gf Vip. A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione dal gioco, George Ciupilan è tornato a parlare del ...George Ciupilan, a Verissimo, ha fatto una rivelazione inaspettata. Imbarazzato ha dichiarato che nella casa aveva un debole per Ginevra Lamborghini. Non ha mai avuto il coraggio di dirglielo per via ...