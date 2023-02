Gasperini | «Il recupero è stato lungo ma non abbastanza considerate le interruzioni esagerate»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Gianpieroè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna contro il Lecce per 1-2. I salentini sono riusciti a sconfiggere l’Atalanta, con lo stesso risultato dell’andata, grazie ai gol di Ceesay e Blin. Il tecnico dei bergamaschi ha analizzato così la partita: «Abbiamo avuto diverse opportunità che non siamo riusciti a concretizzare, subendo gol da lontano e poi su calcio d’angolo. È stata una partita nata male che non siamo riusciti a ribaltare. Nel primo tempo non sono mai stati pericolosi ma ci contrastavano bene, nel secondo abbiamo avuto più gamba arrivando primi sulla palla. Abbiamo spinto tanto ma il gol su calcio d’angolo ci ha impedito la rimonta». Su come ripartire «Si riparte, c’è una settimana di tempo. Sarà un altro tipo di gara, lavoreremo per farci trovare pronti a San Siro». Sui subentrati «Chi entra lo fa sempre con grande ...

