Gasperini | “Ci sono mancati l’ultimo passaggio e il tiro decisivo”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Bergamo. Domenica amara al Gewiss Stadium per l’Atalanta, che incassa una brutta sconfitta interna contro il Lecce e non riesce a schiodarsi da quota 41, con il rischio di scivolare fuori dalle prime quattro posizioni. “È mancato realizzare e fare gol,, il, anche nel primo tempo il Lecce si difendeva meglio, nei novanta minuti abbiamo fatto molto” è stato il commento a caldo di Gian Piero, “quando prendi due gol così, all’inizio e nel momento del massimo sforzo su corner, non inusuale per noi, la partita si complica”. I calci piazzati stanno diventando un problema: “Sfruttiamo poco le palle inattive, è un nostro limite. Oggi non avevamo la velocità e la sicurezza per poter realizzare. C’è sempre massimo impegno da parte di tutti: queste...

Nota consolante per, il debutto in Serie A dell' ennesimo talento del vivaio: Lukas ... GiampieroGianpieroè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna contro il Lecce per 1 - 2 . I salentiniriusciti a sconfiggere l'Atalanta, con lo stesso ...

BERGAMO (ITALPRESS) – Una sconfitta pesante, come nella gara d’andata al Via del Mare. L’Atalanta cade in casa contro il Lecce, i salentini si impongono 2-1 al Gewiss Stadium (stesso risultato dell’an ...Il tecnico della Dea: "Non siamo mai stati pericolosi nel primo tempo e non abbiamo avuto la forza di ribaltarla" ...