(Di domenica 19 febbraio 2023) La Cessione del Quintoè una particolare tipologia di finanziamento che prevede per gli insegnanti delle condizioni molto vantaggiose e dei tempi di erogazione molto rapidi. Tutto questo è possibile grazie ad una speciale convenzione stipulata tra il Mef e i vari istituti di credito. ( clicca per info) Questo tipo dipuò essere richiesto On-line, direttamente e comodamente da L'articolo .

Una delle Azienda che offre questa possibilità agli amministrati, è la PrestitoPiù ( Società leader del mercato con oltre 20 anni di esperienza) che promuove un finanziamento per gli ...Si tratta dei prestiti in Convenzione INPS o, basati sul quinto dello stipendio o pensione, ... l'esclusivaZero Costi Anticipati, Zero costi accessori e Zero spese di istruttoria; la ...

Garanzia NoiPa: Cosa devo fare per ottenere un PRESTITO senza pagare spese d’istruttoria o commissioni bancarie con CreditoNet Orizzonte Scuola

È possibile ottenere un PRESTITO di importo superiore sfruttando la garanzia NoiPa senza pagare costi d’istruttoria o commissioni con CreditoNet Orizzonte Scuola

Avviso Importante: come ottenere un Prestito a garanzia NoiPa a Zero Spese e a Zero Commissioni con CreditoNet Orizzonte Scuola

Prestito: come ottenere le migliori condizioni TargatoCn.it