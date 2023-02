Frasi Carnevale per bambini | ecco tutte le citazioni simpatiche e divertenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023)sta per arrivare e il cosiddetto “Giovedì grasso” è alle porte, siete pronti a giornate di festeggiamenti con coriandoli e dolcetti insieme ai più piccoli? Se volete alcune idee su come fare gli auguri dilepiùe lepiù, strapperete un sorriso a tutti!perIlè una festa molto variegata, che prevede dolci tipici come frappe e castagnole, travestimenti di tutti i tipi e tanti coriandoli e stelle filanti. Le città si riempiono di carri e le parate sono all’ordine del giorno. Il buonumore non potrà mancare in questi giorni, ma sicuramente la festa renderà felici i più piccoli. Volete ...