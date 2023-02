Francesco Arca si cala nei panni di Alessadro | che farà di tutto per superare un dolore profondo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Un altro vice questore si affaccia su Rai 1, stavolta di domenica. Si chiama Alessandro Scudieri (), lavora e vive a Napoli, ed è protagonista della nuova serie Resta con me, ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni (Mina settembre). Dopo Lolita Lobosco tocca a lui tenere alti gli ascolti per i prossimi otto fine settimana. “Resta con me”: personaggi, attori eguarda le foto Leggi anche › Le 10 serie tv da non perdere a febbraio 2023: ...

Questa Sera debutta su Rai 1 in Prima Serata una nuova fiction, o serie tv, la prima in cuisi ritaglia il ruolo del protagonista. L'attore interpreta il vicequestore della Squadra Mobile di Napoli Alessandro Scudieri , che in seguito a un tragico errore, o meglio a un eccesso ...Il 19 febbraio prende il via la fiction di Rai 1 che l'attore ha dovuto girare prevalentemente la notte. Tra poche ore prender il via Resta con ...

Malavita e romanticismo in Resta con me, nuova fiction con Francesco Arca ilGiornale.it

Crime e sentimenti nella serie “Resta con Me”. Francesco Arca: “Io, poliziotto, in una Napoli notturna bella … La Stampa

Francesco Arca racconta Resta con Me, tra Napoli e Mario Di Leva The Hot Corn Italy

Resta con me attori: Francesco Arca e gli altri protagonisti | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il vice questore Francesco Arca in «Resta con me» La Gazzetta del Mezzogiorno

Iodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...La fiction Resta con me debutta su Rai 1 in prima serata, ma come fare per vedere gli episodi anche in streaming Dettagli e programmazione ...