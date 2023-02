FOTO – Mkhitaryan carica | «Ritorno alla vittoria! Pronti per la prossima»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Henrikhè stato il migliore in campo di Inter-Udinese (vedi articolo), grazie ancherete del 2-1 fondamentale per ribaltare il risultato. L’armeno ha poi espresso tutta la sua gioia attraverso i suoi canali social ufficiali TRE PUNTI – Inter-Udinese, vittoria nel segno di Henrikh. Il centrocampista armeno è stato autore di una prestazione da migliore in campo, condita anche drete del 2-1. “per lagara!“, così ha commentato il giocatore sui suoi canali social ufficiali. Con la testa giàpartita contro il Porto di mercoledì. Back to winning ways! Ready for the next game! #ForzaInter #InterUdinese @Inter @SerieA #InterPorto #ChampionsLeague ...