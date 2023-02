Così il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso, conversando con l'ANSA, commenta l'aggressione di alcuni militanti di Azione Studentesca davanti a un liceo fiorentino. . 19 febbraio 2023Intanto Tommaso, capogruppoalla Camera, introduce per primo l'ipotesi della cartolarizzazione dei crediti cedut, come base di confronto con le parti interessatei: 'Non possiamo mettere a ...

Commissioni bicamerali, Foti: «Definito uno schema». Ecco verso quali presidenze va FdI Secolo d'Italia

Foti (FdI) su scontri a liceo Firenze, violenza da condannare - Politica Agenzia ANSA

Qatargate: Foti, 'mozione FdI a tutela immagine Italia lesa da esponenti Pd' Affaritaliani.it

Superbonus: Foti (FdI), 'Fregolent si metta d'accordo con Calenda' Affaritaliani.it

Foti (FdI) su scontri a liceo Firenze, violenza da condannare Giornale di Brescia

La violenza avvenuta davanti al liceo fiorentino ha scosso la politica che in queste ore fa sentire la sua voce ...Superbonus, quali sono gli scenari Una delle ipotesi sul tavolo è quella della “cartolarizzazione” dei crediti bloccati. Semplificando un po’, si tratterebbe di cedere ...