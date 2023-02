Formazioni ufficiali Spezia-Juventus- | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Alle 18.00 andrà in scena il match valido per la 23esima giornata di Serie A tra. Ecco leEcco ledidi Serie A.(3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Lorieri. A disp. Marchetti, Zovko, Beck, Nzola, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Maldini, Wisniewski, Giorgeschi, Cipot(3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Szcz?sny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Fagioli, Barrenechea, Di Maria, Soulé, Iling-Junior L'articolo proviene da Calcio News 24.