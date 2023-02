Formazioni ufficiali Salernitana-Lazio | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 19 febbraio 2023) in vista del match in programma alle 15 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 15.(3-4-2-1): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Bonazzolia, Vilhena; Piatek. All. Sousa(4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentina - Empoli, le scelte dei due allenatori per il derby toscano in programma alle 15 Comunicate ledi Fiorentina - Empoli, match di Serie A in ...Fiorentina - Empoli e Salernitana - LazioFIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Terzic, Milenkovic, Martinez Quarta, Venuti; Amrabat, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, ...

#VirtusFrancavillaCrotone, le formazioni ufficiali F.C. Crotone

Le scelte dei due allenatori per il match delle 15.00 Continua la 22esima giornata di Serie A in questa domenica con la sfida delle 15.00 tra Salernitana e Lazio. Alle 15 anche Fiorentina-Empoli. Alle ...Le formazioni ufficiali delle squadre: panchina per Milinkovic-Savic. La Salernitana viene dalle due sconfitte consecutive contro Juventus e Verona. I granata si trovano al momento al sedicesimo posto ...