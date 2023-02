Formazioni ufficiali Atalanta-Lecce | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ledi, sfida valida per la ventitreesima giornata di. Bergamaschi che arrivano a questo appuntamento un po’ in emergenza, avendo perso nel corso degli ultimi sette giorni Hateboer per il resto della stagione e Zapata per circa un mese dopo l’ennesimo problema muscolare. Sono inoltre squalificati Scalvini e De Roon. Qualche dubbio anche per Baroni dall’altro lato, dato che la stella della squadra Gabriel Strefezza nei giorni scorsi ha avuto uno stato febbrile e potrebbe non avere nelle gambe un minutaggio importante. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 19 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....