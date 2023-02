(Di domenica 19 febbraio 2023) Roma, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Le illazioni formulate nei tanti articoli pubblicati in questi ultimi giorni da 'Il Fatto Quotidiano', suffragate soltanto da affermazioni anonime, sono fermamente respinte dalla...

... da Marco Nicola, dottore di ricerca del Dipartimento di Chimica, Università deglidi Torino, ... Il progetto vede la luce grazie ad una cordata di sponsor: Comune di Erba;Provinciale ...La giornata dial cinema Trosi, oggi a Roma, organizzata dallo psichiatra Walter Procaccio, è ... ma il fratello Carlo, con la moglie Polissena, ha intitolato a suo nome una, la "Mario ...

Fondazione Studi consulenti del lavoro: "Categoria sotto attacco ben oltre il diritto di cronaca" Today.it

"Il marito della ministra elude le norme sul lavoro". La causa sulle fondazioni gemelle imbarazza Calderone Il Fatto Quotidiano

Caso Fondazione Studi, terza interrogazione. Anche Verdi Sinistra attaccano la Calderone: “Da lei… Il Fatto Quotidiano

L'accusa del Fatto al marito della ministra del Lavoro Calderone: «Ha creato una Srl per licenziare più facilmente» Open

Dipendenti Fond. studi consulenti lavoro e Fond. studi srl, dissociati da articolo Il Fatto Quotidiano Adnkronos

In una nota "si respingono fermamente le illazioni formulate nei tanti articoli pubblicati da Il Fatto Quotidiano" ...Conferito dall'Associazione Nuova Europa per il suo impegno in favore dell'Ucraina. Cerimonia di premiazione il 24 febbraio a Firenze (ANSA) ...