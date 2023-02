Firenze | sei identificati per l’aggressione Il Pd specula | Bettini fuori dal coro | scontri figli di forzature ideologiche

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Pd giustamente condanna glidavanti al liceo Michelangiolo di, cosa sacrosanta, ma lo fa ribadendo l’appello a Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Piantedosi a rilasciare dichiarazioni di condanna come se ci potesse essere dubbio sulla netta distanza del premier Meloni e di tutta FdI dinanzi a fatti così violenti e che rischiano di innescare pericolose spirali. Torselli (FdI): le aggressioni e gli atti vigliacchi non appartengono alla nostra storia “Nessuno provi – dichiara Francesco Torselli, capogruppo FdI alla Regione Toscana – a costruire ambiguità o dubbi sul nostro pensiero. Le aggressioni, le intimidazioni, gli atti vigliacchi non appartengono né alla nostra storia né al nostro modo di fare politica. Fratelli d’Italia e i suoi movimenti giovanili rifiutano la violenza come forma di manifestazione politica e condannano ...