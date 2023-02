Firenze | il blitz di estrema destra al liceo non era il primo Due giorni prima un’altra aggressione al “Pascoli” | «Incappucciati e con le cinghie»

Leggi su open.online

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’di alcuni coetanei da parte di sei membri di Azione Studentesca avvenuta ieri, sabato 18 febbraio, davanti al“Michelangiolo” dinon sarebbe un episodio isolato. A spiegarlo è Il Tirreno che ora riporta un altro caso di violenza accaduto pochidavanti al un altrofiorentino, il “”. Due attacchi in pochiquindi con metodi dimolto simili tra loro. Secondo le ricostruzioni, lo scorso 16 febbraio alle 8 del mattino alcuni studenti delsarebbero stati assaliti mentre distribuivano volantini all’ingresso dell’istituto, in viale Don Minzoni. Tutto sarebbe cominciato con l’avvicinamento di alcuni ragazzi agli studenti come a voler dire loro ...