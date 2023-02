Fiorentina | volano gli stracci | lite tra Barone e un tifoso | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Momenti di grande tensione in casa, la squadra è reduce da un periodo veramente negativo in campionato mentre la situazione in Conference League è positiva. La rosa non sembra abbastanza competitiva per tutte le competizioni e rischia di concludere la stagione senza grosse soddisfazioni. Solo la competizione europea potrebbe limitare i danni, senza dimenticare la Coppa Italia. In campionato, invece, la situazione è delicata. In Serie A non vince da sei giornate e la zona rossa non è così lontana. I viola occupano la 14esima posizione e la parmanenza in massima categoria non è ancora scontata. In 23 partite ha conquistato appena 25 punti e nell’ultima partita è arrivato solo un pareggio contro l’Empoli, in rimonta e con un gol nel finale. Foto di Claudio Giovannini / AnsaFaccia a facciaAl termine della partita ...