Fiorentina | Milenkovic lascia il campo | da valutare in vista del Milan

Come mai lasegna poco in campionato 'Continuiamo a parlare sempre delle stesse cose. ... Come sta'Ogni volta deve essere una lesione, uno stiramento. Invece esistono anche le ...Martinez Quarta vince il ballottaggio a tre con Igor e Ranieri per affiancareal centro ... Lacerca da subito a fare la partita ma è l'Empoli ad andare a segno. Al 28' Amrabat ...

Fiorentina: problema muscolare per Milenkovic Fantacalcio ®

Brutte notizie per la Fiorentina: Si blocca Milenkovic ed è costretto ad uscire fiorentinanews.com

Fiorentina: infortunio per Milenkovic | Serie A Calciomercato.com

Fiorentina, problema muscolare per Milenkovic. Da valutare in vista del Milan Milan News

Ahi Fiorentina: Milenkovic out Tuttocampo

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo ... quindi bisogna fare ancora più attenzione dietro. Milenkovic Secondo me sta bene, per noi è molto importante".Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un ...