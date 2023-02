Fiorentina | infortunio per Milenkovic

... lo abbiamo riportato qui e ha avuto un. Se sta giocando da titolare è perché è in una ... Oggi cinque gare, si parte alle 12:30 con Atalanta - Lecce, alle 15- Empoli e Salernitana ...Al suo posto ha chiamato Paulo Sousa , già allenatore dellatra il 2015 e il 2017. Oggi ... So che è un giocatore importante, ha avuto unserio che lo ha condizionato mentalmente e ...

LIVE TC - Primavera 1: Fiorentina-Cagliari 1-0, giallo per Delpupo Tutto Cagliari

FLASH | Fiorentina, infortunio Amrabat: c'è frattura! I tempi di recupero FantaMaster

Fiorentina, infortunio Amrabat: l'esito degli esami Footballnews24.it

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 21^ giornata Sky Sport

LIVE TMW - Sporting Braga-Fiorentina, Castrovilli: "Infortunio superato, ora sto bene" TUTTO mercato WEB

Per Davide Calabria, capitano del Milan, è previsto uno stop di 10-15 giorni: infortunio non grave per il classe ’96 Sky riporta importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda le condizioni di Dav ...I ragazzi di Filippi impegnati in Toscana contro la Fiorentina nel 3° turno del girone di ritorno: la cronaca del match sul campo di Sesto Fiorentino, chiuso con la vittoria viola di misura. Decide To ...