Fiorentina-Empoli | le formazioni ufficiali | Jovic titolare

Leggi su 11contro11

(Di domenica 19 febbraio 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida traed, derby toscano valido per la giornata 23 di Serie A. Le due squadre si affrontano nel massimo campionato per la 26^ volta: bilancio a favore dei Viola con 11 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Non si registra un pareggio sia all’andata che al ritorno nella stessa stagione dal 1987/88 (le due sfide terminarono 0-0). Dopo il largo successo in Conference League a domicilio del Braga, i gigliati puntano a ritrovare il bottino pieno anche in Serie A dove hanno perso quattro volte nelle ultime cinque partite, con un pareggio nel mezzo. Inoltre, laviene da due ko consecutivi tra le mura amiche e non perde tre incontri di fila in casa dal 2005, con Sergio Buso e Dino Zoff in panchina. L’non ...