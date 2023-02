Fiorentina-Empoli | la prima frazione termina 0-1 | decisiva la rete di Cambiaghi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella giornata di oggi 19 febbraio, cominciata con la sconfitta dell’Atalanta contro il Lecce, prosegue la domenica della ventitreesima giornata della massima categoria italiana. Nel derby traed, cominciato alle ore 15:00, fino a questo momento non sono state poche le occasioni, che hanno visto principalmente i viola protrarsi dalle parti di Vicario, trovando anche il gol del pareggio con Antonin Barak al minuto 37, poi annullata dal VAR. Gli ospiti, invece, hanno trovato ladel vantaggio in una delle poche occasioni create, anche grazie all’errore difensivo degli avversari, concretizzato dal centravanti degli azzurri Nicolo. Da quel momento molte le offensive, di cui una firmata Francesco Caputo, con l’attaccante che ha trovato laal ’43, annullata anch’essa ...

Commenta per primo Al 40' diNikola Milenkovic è alzato bandiera bianca per un problema muscolare. Dentro Igor.Al Franchi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,edsi affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...

Fiorentina-Empoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli: ballottaggio aperto tra Jovic e Cabral TUTTO mercato WEB

Un gol valido e due annullati: il primo tempo di Fiorentina-Empoli deciso da Cambiaghi TUTTO mercato WEB

Diretta Fiorentina - Empoli (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

LIVE – Fiorentina-Empoli 0-1 f.p.t. Viola a tratti imbarazzante, Milenkovic k.o. Viola News

--- INTERVALLO --- 45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 1-0 per l'Empoli che va negli spogliatoi in vantaggio con il gol di Cambiaghi. 45' +4' - ...45' +2' - Venuti vanifica nuovamente una buona azione con un tiro-cross che non trova nessuno a centro area. 45' +1' - ANNULLATO IL GOL ALL'EMPOLI! Il VAR ha ravvisato una posizione di fuorigioco di ...