Fiorentina-Empoli | 1-1 | Cabral salva la formazione viola nel finale

(Di domenica 19 febbraio 2023) Allo stadio Artemio Franchi di Firenze è appena terminata la sfida, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, tra ladi Vincenzo Italiano e L’di Paolo Zanetti. La gara, andata in scena alle 15:00, si è conclusa 1-1. A passare in vantaggio sono gli azzurri, al 29?, grazie alla rete di Nicolo Cambiaghi. Ma nella ripresa lanon molla e dopo un forcing in attacco trova il pareggio all’85esimo minuto, con il colpo di testa di Arthur. Il calciatore brasiliano, allo scadere, ha la possibilità di raddoppiare, però, Guglielmo Vicario gli nega la gioia della doppietta personale. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

