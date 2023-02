Fiorentina-Empoli 0-1 LIVE | doppio cambio per Italiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Al Franchi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,edsi affrontano per la 23esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Caputo a fine primo tempo FLOP: Terracciano a ...Commenta per primo Al 40' diNikola Milenkovic è alzato bandiera bianca per un problema muscolare. Dentro Igor.

Fiorentina-Empoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli: ballottaggio aperto tra Jovic e Cabral TUTTO mercato WEB

Diretta Fiorentina - Empoli (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

LIVE – Fiorentina-Empoli 0-1 st. Viola a tratti imbarazzante, dentro Ikoné e Dodò Viola News

Serie A: in campo Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio Agenzia ANSA

Si sono appena conclusi i primi tempi delle gare Salernitana - Lazio con il punteggio di 0-0 e Fiorentina - Empoli com il risultato di 0-1. Gli uomini di Zanetti sono passati in vantaggio grazie alla.--- INTERVALLO --- 45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 1-0 per l'Empoli che va negli spogliatoi in vantaggio con il gol di Cambiaghi. 45' +4' - ...