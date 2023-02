FINTO SMS DI ENEL ENERGIA PER DISDETTA SERVIZIO BOLLETTA WEB

(Di domenica 19 febbraio 2023) Attenzione agli SMS oltre che alle email. Diversi utenti ci hanno segnalato l’arrivo di un messaggio SMS da parte di. Si tratta di smishing ovvero una forma di phishing tramite SMS in cui un hacker utilizza un messaggio di testo convincente per indurre i vari destinatari a cliccare su un link e mandare al cybercriminale delle informazioni private o a scaricare programmi dannosi su uno smartphone. Ed è esattamente quello che hanno provato a fare tramite unSMS con questo testo : Gentile Cliente, ci siamo accorti che di recente hai disdetto ildiweb sulla tua fornitura. La tua opinione è importante per noi! Dicci come potremmo aiutarti cliccando su xxxx ( qui il link fraudolento ) Cosa fare? Semplice non cliccare sull’sms e cestinare il messaggio Informatica in ...

All'inizio del mese di dicembre la giovane portuense ha ricevuto uncon intestazione della propria banca, nel quale veniva avvisata che era in corso un tentativo di cambio delle credenziali per ...

