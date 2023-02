Fino a 600 euro l’anno di risparmi in bolletta col gas in discesa E Nomisma ora ammette | «Forse avevamo esagerato col panico»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il prezzo del gas inpa continua a scendere, arrivato con la fine dell’ultima settimana sotto quota 50a megawattora, per la gioia degli oppositori dell’agenda di guerra economica della Russia, ma anche dei consumatori, che potranno così tornare aare dopo mesi di bollette ultra-salate. Ma a quanto ammonta ilo? A fare i conti oggi è il presidente diEnergia, Davide Tabarelli, secondo il quale ladel prezzo delle bollette di luce e gas genererà uno di circa 600a famiglia. Anche se il costo, precisa Tabarelli, tornando ai livelli di fine 2021 rimarrà ancora su livelli doppi rispetto alle medie degli anni precedenti. Il presidente di, in dettaglio, ...

Davide Tabarelli, secondo il quale la discesa del prezzo delle bollette di luce e gas genererà un risparmio di circa 600 euro l'anno a famiglia. Anche se il costo, precisa Tabarelli, tornando ai livelli di fine 2021 rimarrà ancora su livelli doppi rispetto alle medie degli anni precedenti.

MILANO Il prezzo del gas scivola sotto i 50 euro al megawattora per la prima volta dal dicembre 2021. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano in Europa…