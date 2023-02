Lo riferisce l'autorità per l'aviazione civile delle(Caap) in una nota. L'aereo, un Cessna 340 è scomparso sabato mattina presto poco dopo essere partito per Manila dall'aeroporto ...Terribile incidente nellecentrali. Un piccolo aereo da turismo è precipitato , con quattro persone a bordo. I soccorritori stanno cercando i dispersi, nella speranza di trovarli ancora vivi.

Filippine: precipita aereo da turismo, dispersi i 4 a bordo tvsvizzera.it

Filippine, precipita aereo da turismo con 4 persone a bordo TGCOM

Aereo disperso nelle Filippine, a bordo quattro persone • TAG24 Tag24

Aereo fuori pista nelle Filippine RSI.ch Informazione

Filippine, un aereo con 173 persone a bordo finisce fuori pista al ... Open

Un piccolo aereo con quattro persone a bordo si è schiantato nelle Filippine centrali, dove i soccorritori stanno cercando i dispersi, nella speranza di trovarli sopravvissuti. Lo riferisce l'autorità ...Un piccolo aereo con quattro persone a bordo si è schiantato nelle Filippine centrali, dove i soccorritori stanno cercando i dispersi, nella speranza di trovarli sopravvissuti. Lo riferisce l'autorità ...