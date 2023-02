Fedez torna sui social e attacca Mario Giordano | “Fuori dal coro fa inchieste per vedere se sono omosessuale” La replica del giornalista

(Di domenica 19 febbraio 2023)rompe il silenzio, ma questa volta la presunta crisi con Chiara Ferragni non c’entra niente. In una serie di stories il rapper si scaglia controe il programmadalche avrebbe condotto un’inchiesta incentrata sulla presunta omosessualità dell’artista. Venuto a conoscenza delle intenzioni del programma di Rete 4,ha chiamato laincaricata di realizzare il servizio pubblicando uno stralcio della loro conversazione, spiegando poi ai propri seguaci: “Allora oggi ho facilitato il lavoro dellad’inchiesta didalche ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia, se ho cose da ...

Un bacio sul palco di Sanremo a Rosa Chemical. Poi la (presunta) crisi con la moglie Chiara Ferragni. Ed oggi, ad una settimana dal fattaccio avvenuto quella sera… Leggi ...Il ritorno dal festival di Sanremo non è stato dei più tranquilli, anzi. Chiara Ferragni ha iniziato una nuova vita da single e Fedez era scomparso prima di riversare la sua rabbia su Instagram contro ...