(Di domenica 19 febbraio 2023) Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta televisiva trae Rosa Chemical non hanno alcuna intenzione di cessare. E dopo una lunga assenza dainetwork, i rappersu Instagram con uno sfogo senza precedenti. A scatenare l’ira dici ha pensato l’interesse di molti giornalisti nei confronti della sua vita privata, viste le tante voci che parlano di una crisi con Chiara Ferragni… Un interesse che lo ha mandato su tutte le furie. l rapper, sempre attivissimo sui Instagram, da giorni è sparito dai radar e anche la Ferragni lancia messaggi contrastanti che hanno portato i loro tantissimi fan a pensare al peggio.suied è una furia. Ha deciso di rivolgersi ai suoi tanti follower cercando di spiegare quello che ha ...

...sui social contro una giornalista " VIDEO ##fuoridalcoro https://t.co/OvsPgnGxmc BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 18, 2023torna (di nuovo) sui social e rompe il silenzio dopo giorni di attesa, ma questa volta non per parlare di Chiara Ferragni . Il rapper è apparsonelle sue Instagram Stories ed ha ...

Fedez furioso: "Non sono gay, inchiesta del c...o" QUOTIDIANO NAZIONALE

Fedez furioso: “Giornalisti che vanno a chiedere se sono omosessuale” Isa e Chia

Fedez furioso torna su Instagram: "Indagano per capire se sono gay" Biccy

Fedez furioso torna sui social e si scaglia contro il giornalista Mario Giordano: il botta e risposta TPI

Sanremo 2023, Stefano Coletta perde la pazienza su polemiche Fedez e politica: “Di fronte al 70% di share si sta parlando solo di questo” Tvblog

Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta televisiva tra Fedez e Rosa Chemical non hanno alcuna intenzione di cessare. E dopo una lunga assenza dai social network, i rapper torna su I ...Gli strascichi lasciati dal Festival di Sanremo stanno infiammando il gossip. Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta ...