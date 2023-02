Fedez furioso su Instagram | la risposta di Mario Giordano | ' Nessuna inchiesta su di te' E lui replica così

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dopo un lungo silenzio post Festival di Sanremo ,torna a parlare: ma non lo fa rompendo il silenzio sulla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni , ma per un lungo e durissimo sfogo contro ...

su Instagram, la risposta di Mario Giordano: 'Nessuna inchiesta su di te'. E lui replica così Le due donne e la bimba sono state medicate al Pronto Soccorso Entrambe sono giunte poco ...Poi cancella la storiacontro Fuori dal coro Lo sfogo diè violentissimo, tra insulti e riferimenti sessuali al conduttore. 'Perché fate queste inchieste, forse vi ho fatto innervosire ...

Fedez furioso: "Non sono gay, inchiesta del c...o" QUOTIDIANO NAZIONALE

Fedez furioso torna sui social e si scaglia contro il giornalista Mario Giordano: il botta e risposta TPI

Fedez furioso torna su Instagram: "Indagano per capire se sono gay" Biccy

Sanremo 2023, Stefano Coletta perde la pazienza su polemiche Fedez e politica: “Di fronte al 70% di share si sta parlando solo di questo” Tvblog

Caso Fedez a Sanremo, Coletta si arrabbia in conferenza: Non mi ... Fanpage.it

Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta televisiva tra Fedez e Rosa Chemical non hanno alcuna intenzione di cessare. E dopo una lunga assenza dai social network, i rapper torna su ...Gli strascichi lasciati dal Festival di Sanremo stanno infiammando il gossip. Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta ...