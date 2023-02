Fedez attacca Mario Giordano | “Fa chiedere ai suoi giornalisti se sono gay” La risposta e la contro-risposta

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 19 febbraio 2023) Archiviato il Festival di Sanremo 2023,è tornato sui social dopo qualche giorno di assenza e lo ha fatto con un attacco, con toni tutt’altro che morbidi, nei confronti die della sua trasmissione Fuori dal coro, in onda ogni martedì sera su Rete4. Il cantante ha raccontato di avere saputo da alcuni amici di essere stati contattati da alcunidel programma per conoscere il loro punto di vista su una questione che, secondo la redazione, sarebbe importante: capire se lui sia o meno omosessuale. Ad alimentare la teoria avrebbe contribuito quanto accaduto sul palco dell’Ariston la sera della finale, in cui lui è stato coinvolto da Rosa Chemical: l’artista in gara ha simulato un amplesso con lui per poi baciarlo pochi secondi dopo. Vi ...