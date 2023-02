Federica Nargi in jeans attillati fa sognare il web | FOTO di spalle | inquadratura proibita

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha fattotutti i suoi followers pubblicando in rete unagrafia mostruosa:ssimi, si gira e..è una super modella amatissima dagli italiani. La classe 1990 ha raggiunto la popolarità grazie a ‘Striscia la Notizia’, diventando nell’estate del 2008 Velina e affiancando Costanza Caracciolo. Le due hanno formato una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

, ex velina di Striscia la Notizia, showgirl, modella, conduttrice e ora anche imprenditrice con il suo brand di make - up soprannominato Sobea, è in splendida forma. Mamma di due ...Tags: antoniospagnolo bergamo blefaroplastica karinacascella karinacascellablefaroplastica latalpa malambre ritocchini uominiedonne Articolo precedente Reunion tra veline pere ...

Matri in versione 'selfie': Federica Nargi lo provoca Tuttosport

SOCIAL - Federica Nargi, il lato B incanta i follower ClubDoria46.it

Il blazer nero di Federica Nargi è la giacca di tendenza dell'Inverno ... Elle

Federica Nargi balla sul tavolo: la reazione di Matri è epica Tuttosport

Come ingrandire lo sguardo, il trucco di Federica Nargi in foto Cosmopolitan

Federica Nargi incanta come suo solito i suoi follower. Questa volta a farla da protagonista è il suo lato b… Federica Nargi si conferma come una delle regine del panorama social e gossiparo del nostr ...Federica Nargi e Alessandro Matri si distinguono sempre per ironia e simpatia: ecco la loro ultima 'bravata' (Da Instagram: @fede_nargi) ...