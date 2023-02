Federica Maini | Miss Roma 2022 | e gli attacchi sui social | ‘Costretta a rimuovere le foto’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dopo i fiori ed i festeggiamenti ecco che arrivano gli insulti. Insulti ingiustificati suiche la vedono costretta ale foto ‘incriminate’. La protagonista della vicenda è, 18enne premiata nel corso dell’ultima edizione diItaliacome. La ragazza è stata l’unica che nel prestigioso concorso ha rappresentato una città. A seguito della sua vittoria, da alcuni ritenuta scorretta, gli insulti sui– come spesso accade in questi casi – non sono tardati ad arrivare, inquinamento un momento prezioso e gioioso, nonché un importante traguardo per la ragazza.Italia, vince Lavinia Abate: ha 18 anni ed è diL’accaduto e le parole di ...