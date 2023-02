In Australia e in Nuova Zelanda verrà sperimentato un nuovo sistema di verifica degli account pere ...Leggi Anche Zuckerberg porta il mondo del lavoro nel metaverso: 'Sarà un'esperienza sociale' - Svelati i nuovi visori Meta Quest Pro Tra le nuove funzioni garantite dall'abbonamento, 'si potrà avere ...

Facebook e Instagram, si pagherà per gli account verificati e avere la spunta blu TGCOM

La svolta di Meta: per la spunta blu su Facebook e Instagram arriva l'abbonamento da 11,99 dollari la Repubblica

Facebook e Instagram, la spunta blu su Meta diventa a pagamento Adnkronos

Facebook e Instagram, arriva la spunta blu a pagamento RaiNews

Facebook e Instagram chiederanno un pagamento per la verifica sicura dell'utente macitynet.it

Meta Verified è il programma di Meta per avere la "spunta blu": si parte da Australia e Nuova Zelanda, annuncia Zuckerberg ...Meta, l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram, lancerà un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di verificare la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter. Lo ha annun ...