Facebook e Instagram | la spunta blu su Meta diventa a pagamento

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – In arrivo lablu aanche per. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg in persona che in un post ha spiegato che “questa settimana verrà implementato il programmaVerified, un servizio in abbonamento che consente di verificare il proprio account, offrendo agli utenti il badge blu di verifica, una protezione aggiuntiva dalla rappresentazione e l’accesso diretto all’assistenza clienti. Il programma verrà testato questa settimana in Australia e Nuova Zelanda prima di essere esteso ad altri mercati a un costo di 11,99 dollari al mese sul web o 14,99 dollari al mese su iOS. L'articolo proviene da Italia Sera.

