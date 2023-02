Facebook e Instagram come Twitter | Zuckerberg lancia l’abbonamento a pagamento per l’identità verificata Dove | come e a che prezzo

(Di domenica 19 febbraio 2023)sotto la guida di Elon Musk ha aperto la via,sotto quella di Marksi mettono in scia, alla ricerca di nuove fonti di ricavo. Meta, l’azienda proprietaria dei due social network, lancerà nei prossimi giorni un abbonamento ache permetterà agli utenti di verificare la loro identità, proprioaccade con il nuovo servizioBlue sulla piattaforma concorrente. Lo ha annunciato oggi – con un post, ça va sans dire – l’ad della società, Mark. Meta Verified, questo il nome del nuovo servizio, sarà disponibile già questa settimana – inizialmente in Australia e Nuova Zelanda – e costerà 11,99 dollari al mese sul web o 14,99 dollari su iOS di Apple. Il servizio, ha annunciato ...

