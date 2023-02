(Di domenica 19 febbraio 2023) Una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip è senza dubbio Wilma Goich. Nellala cantante ha portato la sua storia, la sua vita e la sua carriera. Si è raccontata ed ha mostrato anche il suo lato fragile, come la perdita della figlia Susanna, ma anche la sua voglia di rinascere. Wilma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo essere usciti dalla Casa del GF Vip , molti Vipponi hanno compreso fino in fondo il funzionamento dei meccanismi tipici del reality. Tra loro c'è anche Elenoire Ferruzzi , protagonista di questa ......uno scatto cheun clamoroso retroscena tra Giacomo e Giulia . È, infatti, riemersa una vecchia fotografia di Giacomo Giorgio e Giulia Salemi insieme. Nella foto è possibile vedere l'ex...

Ex Vippona: “Dopo il GF Vip non camminavo più”, il sogno prima di uscire Blog Tivvù

“Motivo di grande stress”: ex Vippona svela la sua privazione al GF Vip Blog Tivvù

Gf Vip 7, un’ex Vippona svela un retroscena inedito su Martina Nasoni Isa e Chia

Gf Vip 7, George Ciupilan svela la Vippona a cui era interessato nella Casa Isa e Chia

"Antonella immatura, Nikita stratega": ex Vippona svela per chi fa il tifo Blog Tivvù

Ex Vippona svela: “Dopo il GF Vip non camminavo più”, il sogno prima di uscire dalla Casa, ecco il suo racconto in tv.Nella puntata di questa sera del Gf Vip, c’è stato un faccia a faccia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Nella puntata di questa sera del Gf Vip, Alfonso Signorini ha voluto indagare sul reale rap ...