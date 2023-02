Ex Atletico | Lecomte | 'Che rimpianto non aver mai giocato | ma non ho sbagliato ad andare a Madrid'

(Di domenica 19 febbraio 2023) Non haun solo minuto nella Liga con l'Atlético, eppure Benjaminha ottimi ricordi della sua esperienza in...

... dove lo scorso 20 dicembre ha avuto la meglio 1 - 0 sull'Paso, avanzando al turno ... ESPANYOL (4 - 3 - 3):; "scar Gil, Calero, Cabrera, Oliván; Vinícius Souza, Edu Expósito, Sergi ...La formazione spagnola, invece, scenderà in campo il 20 dicembre quando ospiterà in Coppa del Re l'Paso . Le probabili formazioni di Espanyol - Torino ESPANYOL (4 - 3 - 3) :; Gil, ...

Ex Atletico, Lecomte: 'Che rimpianto non aver mai giocato, ma non ... Calciomercato.com

ESCLUSIVA MN - Montpellier, Lecomte: "Maignan tornerà più forte. Giroud attaccante di classe... Milan News

UFFICIALE: Espanyol, Lecomte è il portiere scelto per sostituire Diego Lopez TUTTO mercato WEB

Liga: Atletico fermato dall'Espanyol, il derby andaluso finisce in parità - Sportmediaset Sport Mediaset

LaLiga - Atletico Madrid beffato dal Maiorca. Il Barcellona vince in 10 contro 11 e prova la fuga in... Voce Giallo Rossa

Benjamin Lecomte. Ecco le sui dichiarazioni. Benjamin, parlaci un pò di Fodé Ballo-Touré con il quale lei giocò al Monaco dal 2019 al 2021 prima che lei passò all'Atletico e il terzino senegalese al ...