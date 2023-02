Everything Everywhere All At Once | i registi sulla vittoria ai DGA 2023 | “Il nostro film non smette di stupire”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dan Kwan e Daniel Scheinert,diAll At, hanno offerto un sentito discorso di ringraziamento, in occasione delladel premio alla Miglior regia per il cinema, durante la cerimonia di consegna dei DGA, ovvero i Directors’ Guild Awards, i premi del sindacato deidi Hollywood. I Daniels, come sono confidenzialmente chiamati i due, hanno battuto l’agguerrita concorrenza di Todd Field (Tàr), Steven Spielberg (The Fabelmans), Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola) e Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). In apertura del discorso di accettazione del premio, Kwan ha rimarcato: “Questo è stato un anno meraviglioso; ilpiccolonon finisce mai di ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloAll At Once continua a conquistare un premio dopo l'altro, in una corsa all'Oscar che ormai pare inarrestabile. Nella stessa notte in cui è arrivato il Directors Guild of America'...Perché la Hollywood di oggi predilige i successi nazional popolari e correttezza politica (all at Once è la perfetta intersezione tra moda, arthouse e strizzate d'occhio). Chi ...

Everything Everywhere All At Once, nuovo balzo verso gli Oscar: trionfo per i Daniels ai DGA Awards 2023. Tutti i vincitori Best Movie

DGA Awards 2023: vincono i registi di Everything Everywhere All At Once e puntano all'Oscar BadTaste.it Cinema

Everything Everywhere All At Once vince anche agli Art Directors Guild Awards. I premi Sky Tg24

ADG Awards 2023: vincono Babylon e Everything Everywhere All At Once Cinefilos.it

Sebastian Stan su Everything Everywhere All at Once: "Dobbiamo imparare tutti qualcosa dal film" BadTaste.it Cinema

Contro ogni pronostico, il premio principale (Miglior Regia in un Film) è andato “i Daniels” (Daniel Kwan & Daniel Scheinert) per il sorprendente lavoro svolto con Everything Everywhere All at Once ...Entrano nel vivo i premi delle Guild che anticipano la notte degli Oscar: Everything Everything All at Once trionfa ai DGA ...