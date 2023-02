Eur – Furti nei negozi | tre persone arrestate e due denunciate

(Di domenica 19 febbraio 2023) – Sono 3 lee 2 quelleper furto nelle ultime ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Da segnalare, in particolare, l’intervento in largo del Bronzino, da parte dei Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. che hanno arrestato un 36enne romano, con precedenti, gravemente indiziato di aver staccato i dispositivi antitaccheggio da articoli di vario genere, per un valore di 130 euro, occultandoli in una busta che portava con sé, cercando poi di dileguarsi. Fermato dai Carabinieri dopo essere stato notato dagli addetti alla vigilanza, l’uomo è stato arrestato. I Carabinieri della Compagnia di Roma E.U.R. hanno arrestato due coniugi di 35 e 34 anni, residenti nella provincia di Roma, che sono stati bloccati all’uscita dagli addetti alla vigilanza interna con vari capi di abbigliamento, per un valore ...

