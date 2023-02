Eugenio Finardi | l’eterno ribelle | “Con Euphonia cerco un senso interiore contro il malessere che viviamo”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Durante il periodo tormentato del lockdown volevo fare un’opera che fosse un balsamo per lo spirito ed è nato ‘Suite‘, un percorso emozionale attraverso brani del mio repertorio che si abbandona a un flusso musicale, alla costante ricerca di unulteriore ed”. Un’esperienza sempre diversa, che supera la parola per arrivare a una trascendenza condivisa tra musicisti e pubblico. È questo il concetto alla base di “”, l’ottimo album, pubblicato su Incipit Records e distribuito da Egea Music, già disponibile su cd, vinile e tutte le piattaforme streaming e download. Il nuovo disco, come il tour, vede alla ribalta un ispiratoin trio e nasce dalla magica intesa che si è sviluppata con Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al ...