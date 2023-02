ESCLUSIVO a ' Non è l' Arena' | audio di Matteo Messina Denaro su gli aiuti militari a Zelensky

(Di domenica 19 febbraio 2023) - In un documento vocale, il boss ancora in latitanza parla di geopolitica: attaccaed i governi occidentali che riforniscono d'armi l'Ucraina. 'Non è Putin che vuole mettere ...

- In un documento vocale, il boss ancora in latitanza parla di geopolitica: attacca Zelensky ed i governi occidentali che riforniscono d'armi l'Ucraina. 'è Putin che vuole mettere missili in America, è il ..."Venezia è un palcoscenico di bellezza, che merita tutto il fasto di un appuntamentocome Il Ballo del Doge", ha dichiarato Antonia Sautter: "dimentichiamoci che il lusso è anche un'...

Nothing Ear (Stick): design esclusivo e qualità del suono al top a ... Telefonino.net

Esclusivo TPI – Reportage dalla Turchia: il paese che non c’è più TPI

Affido condiviso: com’è regolata la frequentazione con i genitori La Legge per Tutti

No, Pandora non sta regalando bracciali per la festa della donna: è l ... greenMe.it

Pensioni, Quota 41 graduale. Riforma per step e non uniforme. Esclusivo Affaritaliani.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista esclusiva al Tg1: “Ora siamo molto più forti della Russia ...In un documento vocale esclusivo, il boss ancora in latitanza parla di geopolitica: attacca Zelensky ed i governi occidentali che riforniscono d'armi l'Ucraina. "Non è Putin che vuole mettere missili ...