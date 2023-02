Eros Ramazzotti | «Mi piace moltissimo il Napoli Tifo per loro anche se odiano gli juventini»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Messaggero intervista. Il 28 ottobre compie 60 anni. Al Festival di Sanremo ha duettato con Ultimo. Racconta come riesce ad essere così in forma: grazie al karate. «Non l’avrei mai detto ma sono in formissima grazie al karate, per essere precisi il Kyokushinkai karate. Dopo una brutta caduta nel 2020 mi sono dovuto operare alla spalla destra e così – per rimetterla a posto – grazie a un amico ho iniziato ad allenarmi in una palestra di Paratico, vicino a Brescia. Il mio senpai Luigi mi ha fatto scoprire un mondo di forza, resistenza e disciplina. Non faccio combattimenti, ma è bellissimo. Mi allenoa non sentire il dolore, cosa che nella vita serve sempre». Un po’ la spaventa la scadenza dei 60 anni?: «Onestamente, no. Sono tranquillissimo. Più passa il tempo e più mi sento libero, ...